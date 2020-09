[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 24일 오후 신길동에 홀로 사는 어르신 댁을 방문, 따뜻한 명절 보내길 바라는 마음을 담아 명절 음식과 손소독제, 마스크 등 방역물품을 전달했다.

코로나19 예방을 위해 대면을 최소화 하여, 집안방문을 자제하고 자택 앞에서 대상자와 만나 가벼운 인사와 대화로 마음을 전했다.

채 구청장은 “민족의 최대 명절인 한가위를 앞두고, 한 분의 구민도 소외되지 않고 모두가 따스한 명절 보낼 수 있도록 더욱 세심히 챙기겠다”고 전했다.

