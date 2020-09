진안군, 추석 맞이 저소득층 위문

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 진안군은 추석 명절을 맞이하여 더불어 사는 사회분위기를 조성하고 소외계층이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 관내 사회복지시설과 저소득층 에 대한 지원과 위문을 실시하였다.

군에 따르면, 전춘성 진안군수를 비롯한 군관계자들은 노인·장애인ㆍ아동시설 등 관내 사회복지시설 15개소를 방문하여 위문품을 전달하고 종사자들을 격려하였으며, 공직자들도 개별적으로 저소득 취약계층인 독거노인이나 장애인가정을 직접 방문하여 추석 안부 인사를 전했다.

특히 이번 위문은 코로나19 확산방지를 위해 추석명절기간 동안 가족모임과 고향방문을 자제하는 사회분위기가 조성되고 있어 더욱 쓸쓸한 추석을 보내실 어르신을 위해 멀리 살고 있는 자녀와 영상통화를 할 수 있도록 도와드리는 서비스도 실시하여 많은 호응을 얻었다.

전춘성 진안군수는“이번 위문을 통해 코로나19 재확산 이후 강화된 거리두기로 더욱 외로워진 소외계층에 대한 지역사회의 관심을 유도하는 계기가 될 것으로 기대한다.”면서 “취약계층에 대한 관심과 온정의 손길이 지속될 수 있도록 군정을 펼쳐 나가겠다.”라고 말했다.

