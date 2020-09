[기자수첩] 코로나 위기 속 ‘성숙한 시위문화’ 절실

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전국학교비정규노동조합 전남지부가 코로나19로 인한 방역 비상인 상황임에도 대규모 집회를 강행하고 있다.

비정규직 노조는 “스포츠 강사를 무기계약으로 전환하고, 조리실무자 190명을 충원해달라”는 요구를 시작으로 지난 7월부터 시위에 돌입했다.

이에 도 교육청은 “비정규직 인건비가 130%를 넘어 예산의 한계가 있다”며 “노조 측 요구를 무조건 받아주기 힘드니 단계적으로 추진하자”는 입장이다.

이렇듯 쌍방의 입장이 상반되다 보니 노조 측은 지난 21일부터 대규모 집회로 전환해 전남도교육청 정문에서 매일 직원들 출퇴근 시간에 맞춰 시위를 이어가고 있다.

문제는 시위 과정에서 대형 스피커를 동원한 구호 제창으로 발생한 소음 탓에 직원들의 업무가 큰 지장을 받고 있다는 지적이다.

또한, 지난 8.15 광복절 집회가 코로나19 재확산의 진원지로 지목돼 온 국민의 원성을 들었던 것처럼, 이 시기에 집회와 시위는 사회적 거리두기와 방역수칙을 준수하는 데 어려움이 많아 자제돼야 한다는 게 방역전문가들의 공통된 의견이다.

이를 두고 도 교육청 한 직원은 “소음도 힘들지만, 코로나19로 사회적 거리두기가 절실한 상황에도 참석자들이 서로 2m 간격의 규정도 제대로 지키지 않고 있어 불안하다”고 우려를 전했다.

코로나19 확산으로 불안한 시국에 다른 장소도 아닌 전남교육을 총지휘하는 도 교육청 앞에서 시위하는 모습은 결코 환영받을 수만은 없는 모습이다. 특히 시위자들의 구호 속에 발생한 침방울과 밀접 접촉은 감염 확산의 위험성이 높아, 모든 국민이 힘들게 지키고 있는 방역수칙과는 거리가 멀다는 눈총을 받고 있다.

물론 헌법에서 보장한 집회와 시위의 자유는 합법적 권리며, 누구도 표현의 자유를 막아서는 안 된다. 하지만 코로나19라는 초유의 위기 속에 방역 원칙을 무시하고 자신들의 주장을 위해 도 교육청 입구를 수개월째 장악하며 직원들의 업무에 지장을 준다면, 비록 옳은 주장이라 할지라도 설득력이 떨어질 수 있다는 것을 알아야 한다.

성숙한 집회와 시위는 설득력 있고 확실한 명분이 필요하다. 아무리 주장이 옳아도 공감과 지지를 얻지 못하면 명분을 잃고 비난을 받게 된다. 무조건 큰소리로 요구하면 다 들어주는 시위문화가 아닌 쌍방 간의 예의와 설득력 있는 대화를 통해 갈등을 해결하는 성숙한 시위문화가 필요하다.

특히 코로나19의 위중한 상황에서 자칫 우리 사회공동체를 위험에 빠뜨리게 하는 일은 재고돼야 한다.

