서욱 "北 이럴 줄 생각 못 했다"… 청와대도 정보 무시

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]서욱 국방부 장관은 24일 남측 공무원이 북측 해상에서 피격 사망한 사건 경위를 언론보도 후 뒤늦게 공개한 데 대해 "북한이 이렇게 천인공노할 일을 저지를 수 있다고 생각을 못 하고 정보를 분석하고 있었기 때문"이라고 말했다.

서 장관은 이날 국회 국방위원회 전체회의에 출석해 "여러 출처의 조각조각을 모아 정보화시키는 작업을 하는 과정 중 (사건 경위가) 식별이 됐다"며 "이것이 정말 사실인지 분석하는 시간이 필요했고, (문재인 대통령의) 유엔 연설과는 상관없이 정보의 신빙성을 높여나가는 노력을 했다"고 강조했다.

군당국이 첩보를 입수하고도 판단을 제대로 하지 못했다는 것으로 받아들여지는 대목이다. 군당국은 감시정보자산을 통해 북한이 22일 오후 3시 30분쯤 북한 수산사업소 단속정이 황해도 등산곶 앞바다에서 실종자 A씨를 발견했다는 정황을 포착했다. 북한군이 A씨에게 사격을 한 시간은 22일 21시 40분경으로 추정된다. 북한은 9시간동안 A씨를 붙잡고 있었다는 의미다. 군 관계자는 "총격 직전 상부(북한군 해군 지휘부)로부터 사격 명령을 받았다는 첩보를 입수했다"고 말했다. 우리 군은 22일 22시 11분경에 전방에서 불빛을 확인해 방독면과 보호의 차림의 북한군이 실종자 시신에 접근한 뒤 불태운 것으로 판단했다.

군은 22일 오후 11시쯤 서욱 국방부 장관과 청와대에 보고했다. 하지만 청와대도 제대로 판단하지 못했다. 청와대관계자는 이날 기자들을 만나 "대통령의 연설은 23일 1시 26분부터 16분간 방송됐는데, 같은 날 1시부터 2시 30분까지 첩보의 신빙성을 평가하는 관계장관회의가 열렸다"고 설명했다. 이어 "신빙성이 확인되지 않은 상태에서 유엔 연설의 취소나 수정을 판단할 수는 없는 상태였다"고 덧붙였다.

한편, 서욱 국방부 장관은 "비무장한 우리 국민에게 총격을 한 천인공노할 만행을 저지른 북한에 대해 규탄하고 해명과 책임자 처벌을 촉구한다"고 밝혔다. 서 장관은 '소회를 밝혀달라'는 더불어민주당 황희 의원의 질의에 "우리 국민이 북한 해역에서 이런 참사를 겪게 된 것에 대해 유감스럽게 생각하고, 재발 방지를 위한 전반적인 노력을 해나가겠다"고 말했다.

