정읍시, 내장산문화광장 주변에 ‘임산물 체험단지’ 조성

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시는 내장산문화광장 주변 일원에 국·도비 32억5000만 원을 포함한 총 50억 원을 들여 ‘임산물 체험단지’를 조성하고 있다고 24일 밝혔다.

시는 지난 2017년 산림청으로부터 ‘임산물 6차산업단지 조성사업’을 승인받고 정읍시 임산물을 활용한 체험프로그램 개발과 임산물 먹거리, 재배기술 보급 등 임산물 산업화를 위해 차향다원, 차향문화관 조성 등을 계획했다.

이에 따라, 재정투자심사, 기본계획, 실시설계를 거쳐 지난해 사업을 착수, 올해 말 준공을 앞두고 있다.

임산물 체험단지 내 주요시설은 ▲차향다원 ▲차향문화관 ▲임산물 향기온실 ▲목재문화체험관이다.

차향다원에서는 정읍 임산물을 활용한 입욕제와 차 제품을 이용한 족욕카페를 운영할 예정이다.

차향문화관에는 임산물 차를 활용한 다도체험, 임산물 먹거리 만들기 등 체험 공간을 조성 중이다.

또 방향식물, 허브식물 등 난대식물과 수경시설로 이뤄진 임산물 향기온실도 조성될 예정이다.

유진섭 시장은 “정읍 청정 임산물을 활용해 다채로운 체험과 임산물과 함께하는 휴게공간 조성으로 관광객 체류 시간을 연장하고, 소비증대 효과를 높이겠다”며 “방문객들에게는 심신을 힐링할 수 있는 프로그램을 제공하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr