학교법인 덕성학원 창학 100주년 기념식 개최

[아시아경제 이현주 기자] 학교법인 덕성학원은 22일 덕성여대 종로캠퍼스에서 창학 100주년 기념식을 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 기념식에서는 앞으로 나아갈 100년을 준비하며 '민족을 품고 세계로'를 비전으로 선포했다. 융복합 시대 덕성과 능력을 갖춘 인재 양성을 교육 목표로 세계인과 호흡하는 덕성과 실력을 겸비한 인재를 키우고자 4대 중점 추진 과제와 15대 미션을 선정했다. 4대 중점 추진 과제는 ▲행복한 교육공동체 실현 ▲미래 지향 교육과정 구축 ▲글로벌 덕성 인재 양성 ▲법인의 책무성 강화다.

안병우 이사장은 기념사를 통해 "이제 새로운 한 세기를 바라보면서 지금까지 성취한 교육과 연구 성과를 바탕으로 아름답고 정의로운 공동체를 형성하는 데 앞장설 것"이라며 "덕성이 걸어갈 100년의 길은 인류의 희망이 되리라고 믿는다"고 말했다.

신종 코로나바이러스감염증 여파로 정세균 국무총리, 유기홍 국회 교육위원회 위원장, 이낙연 더불어민주당 대표가 영상과 메시지로 축사를 전했다.

