[아시아경제 이민지 기자] 아진산업 아진산업 013310 | 코스닥 증권정보 현재가 2,760 전일대비 15 등락률 -0.54% 거래량 18,691,227 전일가 2,775 2020.09.24 15:30 장마감 은 해외 계열회사인 JOON,LLC, JOON,INC이 Banc of America Leasing & Capital, LLC에 빌린 238만4150만원에 대해 채무보증을 결정했다고 공시했다. 이는 자기자본 대비 11.84%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr