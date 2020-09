[포토]유동균 마포구청장, 진로 ZOOM-IN 박람회서 청소년들과 소통

[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 24일 마포중앙도서관 6층 세미나실에서 열린 진로 ZOOM-IN 박람회에 참석해 지역 청소년들과 소통했다.

온라인 스페셜 라이브 방송으로 진행된 이날 행사는 마을이 함께 하는 온라인 진로박람회라는 주제로 학교별 온라인 수업 운영 플랫폼을 활용해 진로교과 체험활동을 진행했다.

마포구 온라인진로박람회는 사전 제작된 80개의 직업체험 영상을 마포구 지역 학교에 제공, 학교별 온라인 플랫폼(네이버 밴드,이클래스 등)을 통해 학생들이 개별 접속해 직업체험영상에 참여, 자신의 진로를 탐색하고 가상체험 하는 행사다.

이날 유동균 마포구청장은 화면 속 청소년들과 만나 청소년들에게 꿈과 희망에 대한 이야기를 전하며 “코로나19의 터널 끝에는 빛이 있고 다시 행복한 일상은 돌아올 것이며 여러분도 행복한 삶을 위해 진로를 찾는 과정을 계속 하셨으면 합니다”고 청소년들을 격려했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr