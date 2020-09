[아시아경제 이민지 기자] CS CS 065770 | 코스닥 증권정보 현재가 2,490 전일대비 95 등락률 -3.68% 거래량 186,784 전일가 2,585 2020.09.24 15:30 장마감 관련기사 CS, 통신장비 테마 상승세에 7.08% ↑CS, 제4이동통신 테마 상승세에 11.07% ↑CS, 통신장비 테마 상승세에 6.62% ↑ close 는 24일 SK텔레콤과 27억원 규모로 5G 통합형 광중계기 공급계약을 체결했다고 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 8.4%에 해당한다.

