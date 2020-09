[아시아경제 이민지 기자] 바이온 바이온 032980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,390 전일대비 85 등락률 -5.76% 거래량 1,143,137 전일가 1,475 2020.09.24 15:30 장마감 관련기사 인공췌장 개발 끝났습니다!! 허가만 나면 본격 판매 시작!우리에겐 불치병이란 없다! 백혈병 완치 시대 열었다! 바이온, 50억 규모 유상증자 결정 close 은 충청북도 청주시 청원구 오창읍 화산여천길 부근으로 본점을 변경한다고 24일 공시했다. 회사 측은 “경영 효율성을 제고하기 위함이다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr