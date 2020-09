전북도, 독일과 탄소산업 협력사업 강화한다!

송하진 도지사, 미하엘 라이펜슈툴 신임 주한독일대사 면담

탄소산업 동반협력 체계 더욱 공고히 다질 터

[전주=아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 미하엘 라이펜슈툴 신임 주한독일대사가 24일 전라북도를 방문해 송하진 도지사와 함께 탄소산업에 대한 협력 강화를 논의했다.

지난 8월 부임한 미하엘 라이펜슈툴 주한독일대사가 지방자치단체를 방문하는 것은 이번이 처음으로, 독일을 대표하는 그가 탄소산업에 그만큼 관심이 있다는 방증이라고도 볼 수 있다.

그동안 전라북도는 독일과 지속적인 네트워크 구축과 함께 다양한 교류·협력사업을 추진해 왔다.

전라북도와 독일은 MAI카본 클러스터를 비롯해 다양한 연구기관, 기업 등과 국경을 뛰어넘는 네트워크 구축과 함께 다양한 교류사업 추진으로 관계를 공고히 해왔다.

지난 2015년 송하진 도지사가 독일 니더작센주를 방문해 전북도와 MOU 체결한 이후 지금까지 7회에 걸친 독일 시장개척단 운영과 아헨공대, 카르스루에공대에서 2건의 특허 및 상용화, 한-독 현장 연수단과 직업교육 훈련을 통한 인력양성 등 구체적인 성과를 낸 바 있다.

송 지사와 신임 독일대사간의 이번 만남은 그동안 쌓아왔던 네트워크를 기반으로 양 지역 간 협력관계가 더욱 강화될 전망이다.

이날 면담에서는 2015년 독일 니더작센주와 협약 체결 이후 글로벌 네트워크 고도화를 위해 3가지 방안을 논의했다.

▲ 기업 유치 및 전시회 상호 참가 : 국제탄소페스티벌, 독일 경량화 콘퍼런스 등

▲ 양국 기업의 시장진출 지원 : 양국 간 시장진출 및 글로벌 가치사슬(GVC) 지원

▲ 양 지역 간 협력 분야 확대 : 장기적으로 우호 협력 도시 결연 추진 등

또한, 미하엘 신임대사는 송하진 지사와 면담을 마치고 한국탄소융합기술원을 방문해 전북 탄소산업의 현황과 우수 인프라를 보며 전라북도 탄소산업의 든든한 조력자가 될 것을 약속했다.

송하진 전북도지사는 “한-독 양국 탄소산업 공동성장의 역사를 공유하고 앞으로 나아갈 방향성에 대해 논의하게 되어 뜻깊게 생각한다.”며 “탄소산업의 변혁기를 맞고 있는 전라북도가 세계화되는데 중요한 계기가 됐으며, 앞으로도 꾸준한 교류와 협력을 통해 전라북도와 독일 간의 우호 증진은 물론 양국의 탄소산업 클러스터가 더 성장할 수 있기를 기대한다.”고 밝혔다.

