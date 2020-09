[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이형철 경기도소방재난본부장이 24일 추석을 앞두고 평택 통복시장을 방문했다.

이 본부장은 이날 임경섭 통복시장 상인회장, 오세종 통복동 의용소방대장과 시장 곳곳을 둘러보며 추석 연휴를 앞두고 화재가 발생하지 않도록 화재 예방에 최선을 다해 달라고 당부했다.

또 코로나 확산에 따른 소비 심리 위축 등으로 어려움을 겪는 시장 상인들을 격려했다.

이 본부장은 소화기 30대를 시장 상인회에 기증했다.

이형철 경기소방본부장은 "평소 화재에 대비해 관심과 실천이 무엇보다 중요하다"며 "도민들이 안전하고 편안하게 추석 명절을 보낼 수 있도록 예찰 활동을 강화하는 등 경기도소방이 최선을 다하겠다"고 강조했다.

