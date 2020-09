완도해경, 완도항 해상에 추락한 30대 ‘구조’

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 지난 23일 저녁 완도항 해변공원 해상에서 추락한 A씨(남, 38세)가 완도해경에 의해 구조됐다.

24일 완도해경에 따르면 전날 밤 11시경 순찰 중이던 완도파출소 소속 이현철 순경과 김다운 순경은 음주상태로 암벽 계단에 앉아있던 A씨가 해상으로 추락한 것을 발견 했다.

이에 이현철 순경이 즉시 해상으로 입수해 A씨 구조에 나섰고 김다운 순경은 육상에서 신속하게 인명구조장비 지원과 119 등에 긴급상황을 전파 후 A씨를 안전하게 구조했다.

A씨는 안전상태 확인결과 저체온증 증세 외에는 별다른 이상이 없어 보온조치 후 가족에게 인계 해 안전하게 귀가조치 했다.

이날 신속히 구조에 나선 이현철 순경은 “현장에 강한 해양경찰이 되기 위해 평소 수영 연습과 익수자 구조 훈련 등을 열심히해 실제 상황에서 신속하게 구조할 수 있었다.” 며 “앞으로도 자기주도적인 순찰을 통해 안전사고 예방과 발생 시 신속한 대응을 할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

