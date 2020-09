롯데백화점, '2020년 캐시미어 페어' 진행

온라인 선판매 기간 지난해 사전 예약판매 대비 3배 이상 매출 기록

2장 구매 시 1장 50% 할인 등 프로모션 강화 및 다양한 신상품 출시



[아시아경제 임혜선 기자] 롯데백화점이 25일부터 ‘2020년 캐시미어 페어’를 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 행사에서는 전년 대비 스타일 수와 컬러를 늘려 총 21스타일, 41가지 색상의의 캐시미어 100% 니트와 머플러 등을 내놓는다.

우선 캐시미어 니트 두 장을 구매하면 한 장을 50% 할인해 주는 프로모션을 전개한다. 대표적으로 ‘캐시미어 100% 여성 라운드넥 니트’ 등 4스타일의 경우 정상가 8만8000원을 두 장 구매 시 한 장은 50% 할인된 4만4000원에 구매 가능하다. ‘캐시미어 100% 남성 라운드넥 니트’ 등 3스타일은 정상가 9만8000원에 두 장 구매 시 한 장을 50% 할인한 4만9000원에 구입할 수 있다.

올해 새롭게 선보이는 상품으로는 ‘캐시미어 100% 여성 라운드넥 원피스’ 17만9000천원, ‘캐시미어 100% 여성 숏 가디건’이 12만9000원 등이 있다.

아우터에 대한 고객 선호도를 고려해 추위가 시작되는 10월 중순부터는 ‘캐시미어 블랜디드 코트(44만9000원)’를 비롯해 ‘캐시미어 100% 코트(160만원 대)’ 등 3~4스타일의 아우터를 새롭게 선보일 계획이다.

올해 ‘롯데 캐시미어 페어’는 롯데백화점 본점, 잠실점 등 전국 26개 롯데백화점의 유닛(UNIT) 매장뿐 아니라 롯데백화점 전점에서 팝업 형태로 진행된다.

한편 롯데백화점이 지난해 행사에서 사전 기획을 통해 선보인 캐시미어 100% 니트는 단일 품목으로는 매우 이례적으로 6만여 장 이상의 판매 기록을 세웠다. 또한, 지난 7일부터 24일까지 롯데 온라인몰인 롯데온에서 진행한 온라인 선판매에서도 지난해 온라인 사전 예약판매 실적보다 3배 이상의 매출을 기록했다. 지난 15일에 진행된 라이브 커머스 방송에서는 1500명 이상의 동시 접속자 수를 기록하기도 했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr