[아시아경제 온라인이슈팀] 레이싱모델 천세라가 매끈한 각선미를 자랑했다.

24일 천세라는 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 천세라는 아찔한 비키니 차림으로 해변가에 앉아 포즈를 취하고 있다. 늘씬한 각선미와 밝은 미소가 시선을 강탈한다.

한편 천세라는 레이싱모델로 현재 원챔피언십 링걸로도 활동하고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr