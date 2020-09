[인터뷰]정원오 성동구청장 “K-방역 숨은영웅, 필수노동자 헌신과 공헌에 우리가 화답할 차례”

전국 최초 ‘필수노동자 보호 및 지원 조례’로 필수노동자들의 삶과 지원 필요성 조명...필수노동자 실태 조사 진행 중 위원회 심의 및 결정 거쳐 정책 집행 예정...국회 입법 통한 제도개선 위해 관심있는 의원들에게 법률 제정도 제안

[아시아경제 박종일 기자]“공기처럼 우리 사회에 없으면 안 될 필수노동자에 대한 특별한 존중과 지원을 위해 성동구가 첫 발을 뗍니다.”

정원오 성동구청장은 전국 최초로 제정한 ‘필수노동자 보호 및 지원 조례’ 취지를 이같이 설명했다.

정 구청장은 “코로나19 발생 후 지난 3월부터 필수노동자에 대한 중요성을 깊이 깨닫고 고민이 시작됐다”며 “외국에서는 에센셜 워커(essential-worker), 혹은 키워커(key-worker)라는 명칭으로 이미 움직임이 있었고, 이들이 하루만 없다면 모두의 일상이 멈추게 될 것이 확실하지만 우리나라는 지금까지 그 개념조차 생소했던 것이 사실”이라고 말했다.

실제로 지난 4월 뉴욕에서 활동하는 디자이너와 예술가 22명이 필수노동자에 대한 감사 메시지를 타임스퀘어에 걸었고, 패션잡지 ‘보그’ 영국판은 7월호 표지모델을 런던의 기관사 등 3명의 필수노동자로 선정했다.

정 구청장은 “K-방역의 성공 이유는 첫째는 의료진이지만 둘째는 택배 등 촘촘한 물류서비스가 뒷받침됐기 때문에 외국처럼 사재기도 발생하지 않은 것”이라며 “코로나 시대 비대면 일상화를 지탱해 준 것이 바로 필수노동자들”이라고 말했다.

특히 강화된 사회적 거리두기로 대면 접촉이 제한되고 있는 이 때에도 고령의 부모님이나 아픈 가족들 곁에는 늘 요양보호사 등 돌봄노동자가 있었다고 강조했다. 병원에서 의료진을 지원하는 청소원, 조리원, 세탁원 등도 마찬가지다. 이들은 감염의 위험을 무릅쓰고 대면 노동을 지속해왔다.

이에 성동구는 필수노동자에 대한 정의나 구체적인 지침이 없는 상황에서도 외국 사례 등 자료를 수집·분석하며 조례 제정에 앞장섰다. 지난 10일 공포된 구의 조례는 코로나19 시기에 우리의 일상과 사회 기능을 유지하는 노동자가 누구인지, 이들에 대한 지원과 보호 대책이 시급하다는 데 화두를 던진 전국 최초의 사례로 의미가 크다.

전국서비스산업노동조합연맹은 ‘필수노동자를 최초로 호명한 성동구 조례는 의미 있는 모범사례’라는 환영 성명을 내기도 했다.

구는 조례에서 의료, 돌봄, 보육, 물류, 운송 등 재난시에도 사회기능 유지, 국민의 생명 및 안전과 재산 보호 등을 위해 직접 대면 업무를 지속해야하는 업종 종사자를 필수노동자로 규정했다.

정 구청장은 “필수노동자 지원은 기초-광역-중앙정부 차원의 역할분담이 필요하다”면서 “기초는 보육, 돌봄, 마을버스 기사, 청소 등 노동자, 광역에서는 시내버스, 대형병원 등 업무 종사자, 물류 등 기간산업은 중앙정부 차원에서 책임져야 할 것”이라고 설명했다.

국회 입법을 통한 제도개선을 위해 관심있는 의원들에게 법률 제정도 제안했다.

또 사회적인 이슈화와 합의가 선행되는 것이 중요하다는 판단 아래 정 구청장이 직접 나서 다양한 기관과의 정책 토론회도 진행 중이다. 지난 11일에는 목민관클럽 창립 10주년 국제포럼에서 16일에는 전국 사회연대경제 지방정부협의회 정책토크 콘서트에서 필수노동자 지원을 주제로 발표했다.

현재 성동구는 조례가 규정한 내용에 따라 필수노동자 총괄 지원계획 수립을 위한 부서별 실태조사를 시작했다. 필수업종 종사자의 종류, 사업장 및 종사자 현황, 월 급여 수준 등 근무여건 등을 파악 중이다. 성동구 필수노동자 지원 위원회도 구성된다.

이 결과를 바탕으로 인식 개선을 위한 캠페인과 함께 재난 발생 시 안전장비 우선 지급, 안전교육, 심리상담과 건강관리 등을 지원할 계획이며, 위험 수당 지급도 검토 중이다.

정원오 구청장은 “성동구의 노력은 필수노동자가 긍지와 자부심을 갖고 일하는 사회를 만들기 위한 시작일 뿐 광역지자체와 정부 그리고 모든 국민의 관심과 응원이 필요하다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr