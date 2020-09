노원구, 바뀐 지번 인터넷으로 쉽게 확인 서비스

행정구역 변경, 토지구획 정리사업 등으로 바뀐 지번 인터넷 검색 서비스 구축...서울시 홈페이지 통해 검색 가능...개별공시지가, 지목, 면적 등 추가 정보도 제공

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 변경된 지번을 누구나 쉽고 편리하게 찾을 수 있도록 ‘바뀐 지번 찾기’ 인터넷 서비스를 제공한다.

‘바뀐 지번’이란 행정구역 변경, 토지구획 정리사업 등 각종 토지 개발 사업으로 종전의 지번이 없어지고 새로운 지번이 부여된 것을 말한다.

그동안 변경된 지번 확인을 위해서는 구청을 방문해 토지대장 등 관련 서류를 일일이 확인해야 하는 번거로움과 불편함이 있었다.

이번 인터넷 서비스 시행으로 개발지역 내 토지거래 등에 필요한 종전 지번 정보를 구청 방문이나 수수료 부담 없이 확인할 수 있게 됐다.

또, 안내 서비스에는 바뀐 지번 뿐 아니라 개별공시지가, 지목, 면적 및 도로명주소, 건물명 등을 알 수 있도록 표시해 편리함을 더했다.

서비스 이용은 서울시청 홈페이지에서 서울 부동산 정보광장→부동산 종합정보→‘바뀐 지번 찾기’ 순으로 접속해 검색하면 된다.

구는 향후 지역 개발사업 등으로 바뀐 지번에 대해서도 지속적으로 자료를 갱신해 보다 정확한 토지 정보 서비스를 제공할 계획이다.

오승록 구청장은 “바뀐 지번 찾기 서비스 시행으로 구민들의 시간적·경제적 비용을 아낄 수 있을 것”이라며 “앞으로도 양질의 행정 서비스로 구민들의 민원행정 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.

