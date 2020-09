여수시, 사회복지시설 위문‥ “따뜻한 한가위 보내세요”

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시(시장 권오봉)는 전날부터 저소득층과 사회복지시설을 대상으로 추석맞이 위문활동에 나섰다.

시는 저소득층 500세대와 사회복지시설 61개소 1230명에게 여수상품권, 지역특산품, 과일 등 위문품 5520만원 상당을 전달할 계획이다.

권오봉 시장을 비롯한 간부공무원은 장애인시설, 노인요양시설, 아동복지시설 등을 방문해 종사자와 입소자를 격려하고 위문품을 전달한다.

읍면동장은 관내 저소득층 가구를 방문하여 안부를 확인하고 위문품을 전달한다.

특히 이번 추석은 코로나19로 시설 밖에서 비대면으로 위문품을 전달하고, 발열 체크 등 방역 수칙을 준수하며 진행될 예정이다.

권오봉 여수시장은 “이번 추석은 코로나19로 인해 더욱 힘든 시기를 보내고 있는 것으로 알고 있다”며 “추석 명절을 맞아 주변에 소외된 이웃이 없이 모든 시민들이 행복한 추석을 보낼 수 있도록 잘 살피겠다”고 말했다.

이어 “사회복지시설은 감염에 특히 취약한 만큼 시설물 방역 및 개인 위생 철저 등 보건당국의 지침을 철저히 준수해 주길 바란다”고 당부했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr