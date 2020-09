여수시, 기업하기 좋은도시 만들기 ‘공업용수 확보 행정지원’

공업용수 수요량 확인서 연중 접수로 수자원공사 등과 사전 대비

적극행정으로 투자유치 기업 지원



[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시(시장 권오봉)가 공업용수 수급 문제를 사전에 대비하고자 앞으로는 여수산단 신증설 기업으로부터 ‘공업용수 수요량 확인서’를 연중 접수한다고 23일 밝혔다.

공업용수가 신규로 필요하게 된 업체에서는 언제든지 시에 확인서를 제출하면 시는 이를 수합 집계해 주기적으로 환경부나 수자원공사와 협의를 통해 최대한 반영될 수 있도록 지원할 계획이다.

시는 매년 5월말까지 수합 집계해 환경부나 수자원공사에 차년도와 차차년도 수요량을 제출해 사전 조율하고, 수도정비기본계획(기초, 광역, 국가 단위별 매10년 작성, 매5년 변경)에 참고자료로 활용하게 된다.

여수국가산단 및 산업단지 등에 신증설 예정인 업체는 공업용수 수요량 확인서에 위치, 사업기간, 최초수요시기와 수요량 등을 작성해 최대한 미리 제출하면 된다.

제출 방법은 팩스나, 우편, 전자메일을 통해 가능하며, 자세한 사항은 여수시청 홈페이지 고시공고란에서 ‘공업용수’로 검색하면 된다.

시 관계자는 “차질 없는 신증설과 공장 가동을 위해 공업용수 수요량 확인서를 고안해 수요와 공급이 원활히 이루어질 수 있게 대비하고자 한다”며, “공업용수뿐만 아니라 각종 투자에 아낌없는 지원과 적극행정으로 ‘기업하기 좋은 도시, 여수’ 건설을 위해 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 여수시는 국가산단 기업들의 9조 5000억 원의 대규모 신·증설에 대비해 3만 톤에 이르는 공공폐수 처리시설을 증설하고, 내년까지 1일 10만 톤에 이르는 공업용수를 확보하는 등 차질 없는 산업 기반 마련을 위해 분주하다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr