[아시아경제 조인경 기자] 서울시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 돌봄 부담 완화를 위해 '2차 아동특별돌봄지원'을 시행한다고 23일 밝혔다. 이는 정부 4차 추가경정예산으로 보건복지부가 주관하는 사업이다.

지급대상은 9월 기준 아동수당을 받고 있는 아동들로, 서울시 지자체 대상자는 39만931명이다. 시는 국비 782억원으로 이들에게 1인당 20만원을 지급할 예정이다.

미취학 아동에게는 각 자치구가 아동수당 계좌로, 초·중등 취학생 및 학교밖 아동에게는 관할 교육청이 스쿨뱅킹 계좌 등으로 각각 지급한다.

김경미 서울시 가족담당관은 "아동 보호자에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 추석 전까지 지급을 완료하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr