국민의힘 "공수처법 개정안 與 기습상정…이게 협치인가"

秋 향한 현안질의 금지에도 항의…"영향력 굉장히 크신 듯"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 국민의힘 법제사법위원회 소속 의원들이 긴급 기자회견을 열고 여당의 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안 기습상정을 비난했다.

조수진 국민의힘 의원은 23일 국회 본청에서 열린 긴급 기자회견에서 "(더불어민주당이) 오늘 아침 예정에도 없던 안건(공수처법 개정안)을 상정했다"며 이같이 말했다.

공수처법 개정안은 야당 몫으로 되어 있는 공수처장 후보 추천위원 선정을 국회가 대신한다는 내용을 담고 있다.

조 의원은 "공수처법이 통과된 지 얼마나 됐다고, 얼마나 잘못됐으면 개정하냐"며 "내용을 떠나 처리된 법안을 개정한다는 게 부끄러운 것"이라고 지적했다. 이어 "느닷없이 이 안건상정에 동의하는 분은 손을 들라고 했다"며 "이게 무슨 대화와 협력, 협치가 있나"고 덧붙였다.

그는 "공수처법 개정안 발의자의 면면을 보라"며 "중대 형사사건 피고인이다. 그분들이 조사를 제대로 받고 재판을 제대로 받으면 공수처는 필요도 없다"고 지적했다.

윤호중 법사위원장이 현안질의를 금지한 데 대해서도 항의했다. 조 의원은 "국회의원이 현안에 대해 질문하는 것이 잘못된 것인가"라며 "국무위원이 다 왔는데 국무위원 앞에서 우리는 방긋방긋 웃어야 하나"고 비판했다.

조 의원은 "어떻게 보면 추미애 법무부 장관의 영향력이 굉장히 큰 것 같다"며 "당당하거나 감출 게 없다면 현안질의를 뭐하러 피하겠나"고 꼬집기도 했다.

그는 "현안질의를 차단하겠다면서 회의가 한 시간이나 늦어졌다"며 "다시 한 번 여당을 신뢰하기가 어렵단 걸 느꼈기 때문에 더더욱 오늘 현안질의를 하겠다고 요구한 것"이라고 강조했다.

