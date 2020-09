[아시아경제 정현진 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 24일 문재인 대통령과 취임 이후 첫 전화회담을 하는 방향으로 조율하고 있다고 23일 일본 민영 방송인 후지뉴스네트워크(FNN)가 보도했다.

한일 양국 정상이 공식적으로 대화하는 것은 지난해 12월 중국에서 열린 한·중·일 정상회담 이후 처음이라고 FNN은 전했다. FNN은 회담에서 스가 총리가 취임 인사를 함과 동시에 북한의 일본인 납치 문제 해결을 위한 협력을 요청할 것으로 보인다고 전했다.

일본 정부 관계자에 따르면 이번 회담에서 강제징용 배상 판결과 일본의 대(對) 한국 수출 규제 강화 등을 둘러싼 문제에 대해서는 심도있는 상호작용을 하진 않을 것으로 보인다고 FNN은 전했다.

