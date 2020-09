'한가위 보름달' 다음달 1일 뜬다

한가위 보름달 다음달 1일 오후 6시20분

완벽한 둥근달은 2일 밤 12시 20분 관찰

[아시아경제 황준호 기자] 한국천문연구원은 올해 한가위 보름달(10월 1일, 목요일)이 서울 기준 오후 6시20분에 뜬다고 23일 밝혔다.

가장 높이 뜨는 달은 자정을 넘은 2일 밤 12시20분이면 볼 수 있다. 다만 가장 둥근 달은 아니다. 달이 태양의 반대쪽에 위치해 완전히 둥근달은 추석 다음날인 2일 6시5분에 뜬다. 2일 달이 지기 직전 서쪽 지평선 가까이서 가장 둥근 달을 볼 수 있을 것으로 예상된다.

보름달이 완전히 둥글지 않은 이유는 음력 1일 합삭 시각이 24시간 중 어느 때인가에 따라 보름날 떠오르는 달의 위상에 차이가 생기고, 달의 공전궤도가 타원이어서 태양 방향에서 태양 반대까지 가는데 걸리는 시간이 일정하지 않아서다.

음력 1일은 달이 태양과 같은 방향을 지나가는(합삭) 시각이 포함된 날이며 이날부터 같은 간격(24시간)으로 음력 날짜가 배정된다. 예를 들어 합삭 시각이 음력 1일의 늦은 밤인 경우엔 음력 15일 뜨는 달이 태양 반대쪽에 오기 전이라 완전히 둥근 달이 아닐 수 있다.

달의 타원궤도로 인해 태양의 반대쪽을 향하는 때(망)까지 실제 걸리는 시간도 일정하지 않기 때문에 완전히 둥근달은 음력 15일 이전 또는 이후가 될 수 있다. 이 두 가지 주요한 원인으로 보름달이 완전히 둥글지 않을 수 있다. 이번 음력 8월의 합삭 시각은 양력 9월 17일 밤 8시다.

각 지역별 달이 뜨는 시각은 천문연 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr