유엔총회 연설서 트럼프과 대척점

다자주의 국제협력과 WHO 통한 코로나 대응 강조

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원, 베이징=조영신 특파원] 시진핑 중국 국가 주석이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태의 정치화를 경계했다.

시 주석은 22일(현지시간) 유엔총회 화상 연설을 통해 "코로나19 사태 대처를 위해 각국이 연대를 강화해야 한다"며 이같이 말했다.

이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이날 유엔 총회 연설에서 코로나19에 대한 중국 책임론을 언급한 데 대한 반박으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 시주석에 앞서 공개된 화상연설에서 중국과 세계보건기구(WHO)의 코로나19 책임론을 제기하고 유엔이 중국에 책임을 물어야 한다고 주장했다.

시 주석은 코로나19 대처를 위해 WHO가 주도적인 역할을 해야하며 일방주의 대신 다자주의를 통한 국제 협력을 주장했다.

