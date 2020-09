광진구, 친환경 소형 전기노면청소차 도입

배기가스 발생 없고 연료비 적어…좁은 골목길 청소 용이

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 깨끗하고 쾌적한 주거환경 조성을 위해 친환경 방식의 ‘소형 전기노면청소차’를 도입했다.

구는 22일 김선갑 광진구청장과 구 간부들이 참석한 가운데 전기노면청소차 시승식을 열고 본격적인 운행에 들어갔다.

이번에 도입된 전기노면청소차는 배기가스 발생이 없고 연료비가 적게 들며 전기모터로 작동돼 주행 및 작업 시 소음이 적다는 장점이 있다.

또 청소차의 크기가 작아 기존 노면청소차가 진입하기 힘든 좁은 골목길·이면도로 등 청소가 용이, 차량 앞쪽에 설치된 청소솔이 회전하며 쓰레기와 흙먼지를 강력하게 흡입하고 물 분사 기능이 있어 먼지 발생을 줄이는 효과가 있다.

충전은 일반 220V 콘센트로 쉽게 충전이 가능, 1회 충전 시 6~8시간 동안 작업 가능하다.

김선갑 구청장은 “이번 친환경 전기청소차 도입으로 환경을 생각하며 주민 불편까지 해소할 수 있는 일석이조의 효과가 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 깨끗한 주거환경 조성을 위해 다양한 정책을 마련하겠다”고 말했다.

