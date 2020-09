윤호중 "文 비판 주호영 무례해…대통령 말씀 자격시비 가당치도 않아"

"文정부, 어떤 정부보다 공정성 위해 노력했다고 자부"

[아시아경제 강주희 기자] 윤호중 더불어민주당 의원이 "공정을 감히 입에 담을 수 없다"며 문재인 대통령을 비난한 주호영 국민의힘 원내대표를 향해 "매우 무례한 발언"이라고 비판했다.

윤 의원은 22일 KBS라디오 '김경래의 최강시사'와 인터뷰에서 "청년들과 함께 미래를 논의하는 자리에서 대통령께서 하신 말씀에 자격 시비를 거는 게 가당키나 한 이야기인가"라며 이같이 말했다.

앞서 주 원내대표는 전날(21일) 비상대책위원회 회의에서 문 대통령을 향해 "공정을 다 깨고 공정을 37번이나 얘기한다는 게 도저히 믿기지 않는다"며 "조국, 추미애 법무부 장관을 세워놓고 조금이라도 부끄러워하는 마음이 있으면 공정을 감히 입에 담을 수 없다"고 비판했다.

윤 의원은 이어 "정부가 공정의 문제에 있어서만큼은 과거 정부보다도 더 철저하게 공정성을 높이기 위해 노력해왔다는 것을 자신 있게 이야기할 수 있다"며 "야당이나 그 지지세력들이 이야기하는 공정을 해치는 케이스들이 있었다고 하는데 과도한 정치 공세적 측면이 강하다"고 주장했다.

윤 의원은 청와대에서 열린 국정원·검찰·경찰 개혁 전략회의에 문 대통령과 추 장관이 함께 입장한 것에 대해선 "특별한 의미가 있는 것은 아니다"라며 "원래 대통령이 참석하시는 행사에는 가장 의전 서열이 높은 분이 문 앞까지 나가 영접을 해 모시고 오는 절차가 있는데, 추 장관이 그런 역할을 한 것"이라고 말했다.

문 대통령이 추 장관에게 힘을 실어준 것이라는 일각의 해석에 대해선 "항상 그렇게 보시는 분들은 또 그렇게 본다"며 "만약에 거기에 무슨 장관이 아니라 부총리급 누구라도 있었으면 추 장관이 아닌 부총리가 가서 모시고 왔을 것"이라고 했다.

윤 의원은 고위공직자범죄수사처(공수처)와 관련해서는 "내년 1월1일 이전에는 설립이 돼서 검·경수사권 분리와 개혁된 검찰 조직이 출범할 때 함께 출범되어야 한다고 생각한다"며 "이를 위해서는 정기국회 끝까지가 아니라 적어도 11월 중에는 공수처장 임명까지 처리가 되어야 한다"고 강조했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr