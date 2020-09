[아시아경제 김봉주 인턴기자] 개그우먼 심진화가 남편 김원효와 달달한 일상을 공개했다.

21일 심진화는 인스타그램에 "오늘도 열일 중. 콘셉트가 경성시대라서"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 심진화는 빨강색 원피스를 입고 환하게 웃고 있더, 남편 김원효는 나비넥타이를 맸다. 두 사람은 마치 신혼부부 같은 달달함을 자아내고 있어 눈길을 끈다.

한편, 심진화는 2011년 개그맨 김원효와 결혼했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr