대구지역 수능 응시자 2만4402명…작년보다 12%나 줄어들어

수능 접수 마감 … 수학 '가형'·과학탐구 선택 증가 "이공계열 육성 정책 영향"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 2021학년도 대학수학능력시험 대구지역 수험생은 2만4402명으로, 전년 대비 3410명(12.26%)이 감소한 것으로 나타났다. 2019학년도에 비해서는 6052명이나 줄어든 수치다.

21일 대구시교육청에 따르면 수능시험 응시원서 접수 결과 '재학생' 지원자는 1만7414명으로 지난해보다 2914명 감소했다. 졸업생도 6275명으로 지난해 보다 542명 줄었으나, 검정고시 출신은 713명으로 지난해보다 46명이 증가했다. 지원자 중 재학생의 비율은 71.36%, 졸업생은 25.72%, 검정고시출신은 2.92%를 차지했다.

성별 분포는 남자 1만2632명(51.77%)에 여자 1만1770명(48.23%)으로, 남자가 862명 많다. 탐구영역 선택 분포는 사회탐구 영역 1만1694명(47.92%), 과학탐구 영역 1만2287명(50.35%), 직업탐구 영역 134명(0.55%)으로 나타났다. 1과목 선택 109명과 선택안함 287명을 제외한 2만4006명이 2과목을 선택했다.

전체 지원자 중 2만893명(85.62%)이 5개 영역을 선택했으며, 제2외국어·한문영역까지 6개 영역을 모두 선택한 지원자는 2582명(10.58%)이었다. 나머지 927명(3.8%)이 4개 영역 이하를 선택했다.

제2외국어·한문영역의 경우 전체 지원자 중 2609명(10.69%)이 선택했으며, 미선택자는 2만1793명(89.3%)이다. 제2외국어·한문영역 선택자 중 아랍어Ⅰ(1,808명), 일본어Ⅰ(292명), 한문Ⅰ(161명) 과목순으로 선택하는 인원이 많았으며, 아랍어Ⅰ을 선택하는 비율이 69.3%로 월등히 높았다.

대구시교육청은 올해 수능 특징으로 ▲학령인구 감소로 인한 재학생 및 졸업생 지원자수의 대폭 감소 및 졸업생 비중의 상대적 증가 ▲이공계 육성 정책의 영향으로 주로 자연계열 학생들이 선택하는 수학 '가형' 및 과학탐구 선택 비율의 증가를 꼽았다.

시교육청 관계자는 "코로나19으로 인한 방역거리유지를 위해 시험실당 인원이 28명에서 24명으로 축소되면서, 수험생수 감소에도 시험실수는 지난해에 비해 증가할 것으로 예상된다"고 전했다.

