5·18기록관, 5·18 40주년 토크 콘서트 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 5·18민주화운동기록관은 21일 오후 7시 전일빌딩245 옥상 야외 전일마루에서 5·18민주화운동 40주년을 맞아 ‘80년 5월의 기억 : 시간예술 온라인 토크 콘서트’를 ‘사진·미술·음악 만남’이라는 주제로 개최한다고 이날 밝혔다.

이날 행사는 유튜브에서 실시간으로 생중계 되며, 유튜브에서 518민주화운동기록관을 검색해 시청 가능하다.

토크콘서트는 1980년 5월 시민의 경험을 보존하고, 현재 살아가는 사람들이 과거와 현재 5월의 광주정신을 기억할 수 있도록 하는 방안을 제시하는 내용으로 구성됐다.

또 5·18민주화운동기록의 중요성을 알리는 내용으로 진행한다.

발제자로는 임종영 광주시립미술관 학예연구사와 5·18의 마지막 목소리였던 박영순씨 등이 참여한다.

특히 이번 토크콘서트는 문화예술이 80년 5월 시민의 경험을 기억할 수 있는 도구가 될 수 있도록 사진, 미술, 음악분야의 발제와 토론, 5·18미디어영상과 음악공연 등으로 진행된다.

정용화 5·18민주화운동기록관장은 “시민들의 경험사례를 사진과 미술, 음악으로 재현해 살펴보는 것은 또 다른 기록보존의 형태다”며 “문화예술이 5·18민주화운동의 기억을 위한 시간여행의 도구가 돼 주도록 도와주신 광주지역 문화예술인들에게 감사드린다”고 말했다.

