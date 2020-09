락앤락, 유리 밀폐용기 기준 높인 ‘탑클라스’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 락앤락은 우수한 소재와 차별화된 기능성으로 유리 밀폐용기의 기준을 높인 ‘탑클라스’를 출시했다고 21일 밝혔다.

탑클라스는 최고 등급을 뜻하는 이름처럼, 40여 년간 이어온 락앤락의 기술과 노하우를 접목시켜 탄생한 제품이다. 다변화된 주방 환경에 맞춰 사용처의 폭을 한층 넓혔다. 영하 20℃부터 400℃까지 견디는 프리미엄 내열유리 소재로 몸체를 만들어 냉장?냉동실은 물론 식기세척기, 에어프라이어, 오븐 등 대표적인 주방가전에서 안심하고 사용할 수 있다.

용기에 음식 냄새나 색이 남는 불편함도 덜어준다. 음식이 직접 닿는 뚜껑에 냄새와 색 배임이 적은 신소재 트라이탄을 적용해 한층 위생적으로 사용할 수 있다. 특히 트라이탄은 환경호르몬 의심 물질인 비스페놀A(BPA)가 검출되지 않아 안전하다. 유리처럼 투명하면서도 가벼워 보관 중인 식재료을 한눈에 파악하기도 쉽다.

한옥 처마의 곡선을 모티브로 심플하고 세련된 디자인을 갖춘 동시에 사용편의성을 선사하는 점도 돋보인다. 뚜껑 상단 가장자리에서 안쪽으로 들어간 곡선이 5mm의 깊이를 형성해 안정적인 적층을 선사한다. 용기를 층층이 쌓아도 흔들림이 없고, 15도 각도까지 기울어도 쓰러지지 않아 쌓인 용기를 한번에 꺼내기도 쉽다. 또한 뚜껑과 용기를 결착하는 클립이 곡선 구조를 이뤄 넉넉한 공간으로 여닫기에도 편리하다.

이미영 락앤락 개발1팀장은 “밀폐용기의 대명사인 락앤락이 만드는 락앤락글라스 용기만의 특장점을 소비자에게 명확히 알리고자 탑클라스란 이름에 걸맞은 기능을 갖춘 신제품을 선보이게 됐다”고 말했다.

한편 락앤락은 탑클라스 출시를 기념해 디지털 광고 영상을 공개하고, 다음 달 11일까지 락앤락 직?가맹점과 락앤락몰에서 특가 할인 기획전을 진행한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr