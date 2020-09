메디포스트, '카티스템' 日 임상 2상 착수

[아시아경제 조현의 기자] 메디포스트 메디포스트 078160 | 코스닥 증권정보 현재가 29,700 전일대비 450 등락률 -1.49% 거래량 125,918 전일가 30,150 2020.09.21 10:16 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일'코로나19'에 상장사들 비상 close 는 무릎골관절염 줄기세포 치료제 '카티스템'의 일본 임상 2상을 개시했다고 21일 밝혔다.

메디포스트에 따르면 지난해 12월 승인받은 카티스템 일본 임상 2상은 올해 1분기 중 시작할 예정이었으나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 임상 일정이 지연됐다.

한국의 임상 데이터를 인정받아 임상 1상을 생략하고 진행되는 일본 2상은 K&L 2~4등급 환자 중 근위경골절골술(HTO)을 병행하는 환자 총 50명을 대상으로 진행된다. 근위경골절골술은 O다리를 교정함으로써 통증을 줄이는 변형성 슬관절증(무릎관절증) 치료법이다.

메디포스트 관계자는 "일본은 세계적인 초고령화 국가로 무릎골관절염 환자 수가 한국보다 10배 이상 많을 뿐만 아니라 고가의 세포 치료제에 대한 관심이 높고 퇴행성 질환에 대한 의료시스템이 잘 구축돼 있어 카티스템의 글로벌 시장 진출에 최적"이라고 말했다.

이어 "코로나19로 신청이 지연됐던 K&L 2~3등급 환자 대상의 일본 3상 신청도 연내 계획하고 있다"고 밝혔다.

한편 K&L 2~3등급 환자 대상의 주사형 무릎골관절염 치료제(SMUP-IA-01) 국내 임상 1상은 올해 말 종료될 예정이다. 내년 상반기 임상 결과 발표 후 다음 임상을 추진할 계획이다.

