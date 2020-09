필로시스, 코로나19 진단키트 3종 CE-IVD 인증 획득

[아시아경제 구은모 기자] 필로시스헬스케어 필로시스헬스케어 057880 | 코스닥 증권정보 현재가 7,230 전일대비 460 등락률 +6.79% 거래량 20,562,508 전일가 6,770 2020.09.21 10:00 장중(20분지연) 관련기사 필로시스헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 1.33%필로시스헬스케어, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -7.65%...“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close 의 관계사 필로시스는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트 3종에 대해 CE-IVD 인증을 획득했다고 21일 밝혔다.

이번에 CE-IVD 인증을 획득한 제품은 총 3종으로 항체진단키트인 Gmate COVID-19 IgG IgM과 항원진단키트인 Gmate COVID-19 Ag, 분자진단키트인 Gmate COVID-19 RT-PCR이다.

필로시스의 진단키트 판권을 가지고 있는 필로시스헬스케어는 기존 항원진단키트인 Gmate COVID-19를 포함한 약 4종의 진단키트 라인업을 구축하게 되었다. 특히 항체진단키트는 검체채취키트와 더불어 미국 내 문의와 요청이 많아 미국 식품의약국(FDA)의 긴급사용승인(EUA)도 이미 진행 중인 것으로 알려졌다.

필로시스헬스케어 관계자는 “항원진단키트와 분자진단키트를 병행해서 사용하고자 하는 수요가 많아 전략적으로 라인업을 늘렸다”며 “해외에서는 자사의 Gmate COVID-19로 먼저 검사를 시행하고 양성이 나올 경우 분자진단키트로 재확인을 하는 형태로 상호 보완을 하고 있다”고 설명했다.

이어 “이번에 추가한 항원진단키트는 기존 Gmate COVID-19보다 정확도는 떨어지지만 검사시간이 더 짧고 저렴하다는 장점이 있고, 항체진단키트 역시도 코로나19 항체형성 단계에서 큰 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr