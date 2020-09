에어서울 다음달 8일부터 청주~제주 취항

[아시아경제 유제훈 기자] 에어서울은 청주~제주 노선 취항을 기념한 특가 프로모션을 실시한다고 21일 밝혔다.

에어서울에 따르면 이번 이벤트는 이날 오전 10시부터 오는 30일까지 열흘 간 진행된다. 할인된 항공권 가격은 편도 총액운임 기준 7900원부터며, 위탁 수하물도 1인당 1개까지 무료로 이용 가능하다.

탑승기간은 다음달 8일부터 24일까지다. 한편 에어서울은 이외에도 청주~제주노선 승객을 대상으로 아고다를 통한 제주호텔 10% 할인, 제주 어드벤처 최대 48% 할인, 제주 렌트카 85% 할인 등의 혜택도 제공한다.

