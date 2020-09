삼성디스플레이, 7가지 폴더블 디스플레이 기술·장점 소개

20만번 테스트 진행과정 공개

삼성디스플레이의 폴더블 디스플레이 알리기 영상 콘텐츠 '찬란한 미래를 펼치다(Unfold the Brilliant Future)'

[아시아경제 이동우 기자] 삼성디스플레이가 소비자들을 대상으로 유튜브 영상 콘텐츠를 통해 폴더블디스플레이 알리기에 적극 나섰다.

삼성디스플레이는 최근 폴더블 디스플레이 기술과 장점에 대해 알려주는 '찬란한 미래를 펼치다'와 '삼성 폴더블 OLED 20만회 폴딩 테스트'를 제작, 삼성디스플레이 유튜브 공식 계정을 통해 공개했다고 21일 밝혔다.

'찬란한 미래를 펼치다'는 폴더블 디스플레이 기술과 장점을 보고 쉽게 이해할 수 있도록 제작된 영상 콘텐츠다.

해당 영상은 총 7가지 내용으로 디스플레이를 접었다 펼 수 있는 원리를 보여주는 '폴딩기술', 얇고 유연한 커버 윈도우용 유리인 UTG에 대해 소개하는 '삼성 UTG', 가변주사율로 소비전력을 감소시키는 기술인 '어댑티브 프리퀀시'. 카메라 홀 주변부의 균일한 화질을 구현하는 기술인 '아이리스 링' 등이다.

또 유해 블루라이트 감소로 사용자의 시력을 보호하는 '아이 케어', 다이아몬드 형태의 픽셀 배치로 곡선을 한층 부드럽고 선명하게 표현하는 '다이아몬드 픽셀' , 다가오는 미래에 만나게 될 OLED에 대해 소개하는 '미래의 OLED'로 구성했다.

삼성디스플레이는 '폴딩 기술'을 시작으로 공식 유튜브 계정에 업로드했으며, 추후 다른 6가지 영상도 매주 순차적으로 업로드해 소비자들의 폴더블 디스플레이에 대한 이해를 도울 계획이다.

회사는 또 '삼성 폴더블 OLED 20만회 폴딩 테스트'라는 제목의 영상도 제작, 유튜브 공식 계정에 공개했다. 출연자가 삼성디스플레이 아산캠퍼스를 방문해 실제로 20만번의 테스트가 어떻게 진행되는지 소비자들에게 소개하는 브이로그 형태로 제작했다.

직접 폴더블 디스플레이를 손으로 접었다 펴보는 폴딩 테스트를 선보이기도 해 소비자들이 친근하게 보며 공감할 수 있도록 구성했다.

삼성디스플레이 관계자는 "폴더블 스마트폰 시장이 성장해가고 있는 만큼 폴더블 디스플레이에 대해 궁금해 하는 분들이 많다"며 "삼성디스플레이의 우수한 기술력으로 탄생한 폴더블 디스플레이를 소비자들이 더욱 쉽게 이해하며 사용할 수 있도록 앞으로도 다양한 콘텐츠를 통해 다가갈 계획"이라고 밝혔다.

