인천 뷰티·바이오 채용박람회…내달 30일까지 온라인 진행

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 21일부터 다음 달 30일까지 '2020 인천 뷰티 바이오 온라인 채용박람회'를 연다.

신규 일자리 창출을 위한 이번 채용박람회는 인천시와 고용노동부 중부지방고용노동청 주관, 인천TP 주최로 비대면 온라인 방식으로 진행된다.

채용박람회는 '구인·구직 플랫폼'에 전용 채용관을 개설, 인천지역 중소기업의 인재 채용과 구직자의 취업 알선을 지원한다.

참여기업에는 채용관 홍보 및 화상 면접 서비스가 제공되며, 구직자들은 채용박람회 공식 홈페이지를 통해 화상 면접 강연, 이력서·자기소개서 첨삭 서비스 컨설팅 등을 이용할 수 있다.

채용박람회에는 ㈜셀리턴, ㈜예그리나, 오상자이엘㈜, ㈜아주화장품, ㈜에스테르, ㈜제이피코스메틱, 지디케이화장품㈜, ㈜바이오에프디엔씨 등 30여개 인천지역 유망중소기업이 참여한다.

인력 채용은 화장품 연구개발, 기술연구소 연구원, 화장품 마케팅, 바이오신약 연구원 등 각 기업별로 모집 분야가 다양하다.

자세한 내용은 채용박람회 홈페이지(https://jobfair.incruit.com/itp)를 참조하면 된다.

인천TP 관계자는 "이번 채용박람회는 뷰티·바이오산업 관련 중소기업과 구직자를 연결해 주기 위한 행사"라며 "코로나19로 기업체의 채용 기회가 크게 줄어들어 애태우고 있는 구직자의 취업과 중소기업의 구인난 해소에 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

