김영록 전남지사 사회복지시설 찾아 “격려와 위로”

곡성 장애인 거주시설 ‘삼강원’ 방문

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전라남도지사가 19일 추석을 앞두고 장애인거주시설인 곡성 삼강원을 방문, 위문품을 전달하고 직원들의 노고를 격려했다.

전남도에 따르면 최근 사회복지시설 대부분이 코로나19 집단감염 방지를 위해 면회와 외출, 외박 등이 전면 금지되고 있어 생활자와 직원들이 심리적으로 위축되는 등 어려움을 호소하고 있는 실정이다.

이에 따라 김 지사는 어려운 여건 속에서도 헌신하고 있는 직원들과 가족을 그리워하는 생활자에게 한우, 과일, 생활용품 등 위문품을 전달하며 격려와 위로의 마음을 전했다.

특히 코로나19가 확산되지 않도록 사회적 거리두기를 비롯해 마스크 착용, 손씻기 등 방역수칙 준수도 당부했다.

전라남도는 올 추석 명절을 앞두고 보훈병원과 사회복지시설 488개소, 1만 3천 445명의 소외된 이웃에게 1억 5천 300만 원 상당의 생활용품과 쇠고기, 과일 등 지역특산품을 위문품으로 전달했다.

또한, 전남도청 실·국장 이상 간부 공무원과 도의원 등도 어려운 이웃과 시설을 방문해 위문품을 전달하는 등 이웃사랑 나눔에 앞장서고 있다.

김영록 전라남도지사는 “전남도는 도민들이 따뜻하고 풍성한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “도민들께서도 주변의 힘든 이웃에게 배려와 지속적인 관심을 가져주길 바란다”고 말했다.

