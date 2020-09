[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 19일 오후 4시께 경북 포항시 북구 우현동에 있는 고층 아파트의 외벽 페인트 작업을 하던 40대 근로자가 20층 높이에서 떨어지면서 숨졌다.

포항북부경찰서 등에 따르면 신고를 받고 119구급대가 도착했을 당시 이 근로자는 이미 숨진 상태였다.

경찰은 함께 작업 중이었던 동료들을 상대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

