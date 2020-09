이재명 "장 의원, '국민 돈맛 알면 큰일난다' 김종인대표 사과부터 요구하세요"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 국민의힘 장제원 의원이 '국민의힘이 사기집단? 이재명 분노조절도 못하나'라는 지적에 대해 "공복이 불의에 공분하는 것은 국민능멸보다 백배 낫다"며 정면 반박했다.

이 지사는 19일 페이스북을 통해 "군자는 의를 따르고 소인을 이를 따르며, 인의를 위해 분노하지 않으면 군자가 아니라고 배웠다"며 "국민의 종(공복)들이 국민을 속이고 빼앗고 능멸하는 것에 대해 같은 공복으로서 공적 분노를 가지는 것은 당연하다고 생각한다"고 주장했다.

이어 "오히려 공인이 공적 불의에 대해 공분하지 않는 것이야말로 정치를 빙자한 협잡이라는 생각한다"며 "머슴 주제에 주인의 돈을 가지고 '국민이 돈 맛 알면 큰 일 난다'고 하는 귀당(국민의힘) 대표 말씀에는 어떤 조언을 하시겠느냐"고 반문했다.

나아가 "귀당의 무고한 생명까지 뺏은 인권침해나 수백억 차떼기 부정부패의 과거는 그렇다치고, 지금 현재 실시간으로 벌어지는 수십억 재산은닉, 천억대 직무관련 의심거래는 모르쇠로 일관하며 극소액의 형식적 문제를 침소봉대해 'x 묻은 개가 겨 묻은 개 나무라듯' 하는 귀당 인사들에게는 뭐라 하시겠느냐"고 재차 물었다.

이 지사는 "배고픈 사람을 위해서는 쓰레기 담는 큰 그릇보다 작으나마 밥 담을 종지가 더 중요하듯, 공복이라면 국민을 위한 공분이 국민능멸 행위보다는 백배 낫다고 생각한다"며 "내로남불 비판 피하시려면 공분한 저에게 '분노조절' 말씀하시기 전에, 국민능멸한 김종인 대표한테 '국민 돈 맛' 발언 사과부터 요구하라"고 충고했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr