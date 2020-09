[아시아경제 이현주 기자] 덕성여자대학교는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 학업에 어려움을 겪고 있는 학생들을 위해 '특별장학금'을 지급한다고 19일 밝혔다.

장학금 지급 대상은 올해 1학기 과정을 모두 이수한 재학생 총 5368명이다. 수업료의 4%를 돌려주며 지급 총액은 7억5000만원이다. 다른 장학금을 통해 수업료를 전액 감면 받아도 지급을 받을 수 있다. 이번 달 25일까지 학생별 계좌로 지급이 완료된다.

