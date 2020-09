[아시아경제 구은모 기자] 화일약품 화일약품 061250 | 코스닥 증권정보 현재가 13,850 전일대비 150 등락률 -1.07% 거래량 1,161,617 전일가 14,000 2020.09.18 15:30 장마감 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”10분 내 진단 가능한 키트! 이제는 세계로 수출가능 하다! 최고!화일약품, 구충제(펜벤다졸 등) 테마 상승세에 7.3% ↑ close 은 조중명·박필준 공동대표 체제에서 조중명·조경숙 각자대표 체제로 변경한다고 18일 공시했다.

