인제대, 졸업생에 온라인 취업 지원 … '선물 꾸러미'도 발송

대학일자리센터, 온라인 모의 면접, 취업지도 등 강화

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 인제대학교는 대학일자리센터에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 취업 고민을 하는 졸업생을 위해 취업 지원 온라인 서비스를 강화한다고 18일 밝혔다.

대학일자리센터는 졸업생을 위한 온라인 모의 면접과 비대면 취업지도, 입사지원서 컨설팅 등을 지원한다. 주기적인 전화상담은 물론 고용노동부와 지자체 청년 정책 정보 역시 연말까지 온라인으로 제공한다.

또한 취업 준비에 전념하고 있는 졸업생 200명을 선정, 자존감 등을 향상할 수 있도록 '함께해요! 성공 취업 응원 꾸러미'를 발송하고 있다. 꾸러미에는 〈오늘 수고했어요〉 〈내 치즈는 어디에서 왔을까?〉 등 도서와 센터장의 응원 메시지를 담은 손편지, 마스크, 손 소독제, 청년 정책 안내 자료가 들어있다.

배성윤 대학일자리센터장은 "코로나19로 더욱 어려워진 채용 상황을 극복하기 위해 노력하고 있는 졸업생을 마음 다해 응원한다"며 "온라인으로라도 재학생과 졸업생의 성공적인 취업을 위해 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr