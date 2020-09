[아시아경제 구은모 기자] 도화엔지니어링 도화엔지니어링 002150 | 코스피 증권정보 현재가 7,590 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 32,178 전일가 7,590 2020.09.18 15:30 장마감 관련기사 도화엔지니어링, 자회사에 165억 금전대여 결정도화엔지니어링, 철도 테마 상승세에 4.47% ↑3차! 추경 역대최고 수준 6월 처리 하겠다! close 은 합동회사 Blue Power 하코네와 433억1635만원 규모의 일본 하코네 태양광발전사업 관리운영위탁계약을 체결했다고 18일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 8.39% 규모이며, 계약기간은 2022년 7월1일부터 2040년 9월30일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr