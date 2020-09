다이소, 집에서 즐기는 할로윈 파티 '기획전' 진행

코스튬 용품, 디즈니 할로윈 상품 등 총 240여 종 구성

실내에서 즐길 수 있도록 코스튬 용품, 파티용품 강화

2000원 이하 상품이 80% 이상으로 가성비 높게 출시



[아시아경제 임혜선 기자] 균일가 생활용품점 아성다이소가 언택트(비대면) 문화의 확산으로 실외활동이 어려운 사람들을 위해, 실내에서 할로윈 기분을 느낄 수 있는 ‘할로윈 기획전’을 다음달 31일까지 진행한다.

2000원 이하의 상품이 80% 이상으로 다양한 연령에서 가성비 높게 할로윈을 즐길 수 있도록 구성했고, 파티용품, 코스튬 용품, 디즈니 할로윈 상품 등 총 240여 종 상품을 준비했다.

특히 온 가족이 입을 수 있는 코스튬 상품과 집에서 할로윈 파티를 즐길 수 있는 포장 용품 및 파티용품, 디즈니 할로윈 상품 등이 눈길을 끈다.

실내를 할로윈 분위기로 만들어 주는 파티용품은 할로윈 풍선, 행잉장식, 할로윈 모루리스 등으로 구성됐다. 할로윈 풍선은 호일풍선과 일반 인쇄풍선이 출시되어 가정이나 사무실 등 실내공간을 쉽게 파티분위기로 연출할 수 있고, 할로윈 분위기를 더해주는 행잉장식과 할로윈 모루리스 등도 같이 판매해 가성비 높게 실내공간을 파티룸으로 바꿀 수 있다.

실내에서 온 가족이 입고 홈파티를 즐길 수 있는 코스튬 상품은 할로윈 망토, 가면 마스크, 머리띠 등이 기획됐다. 할로윈 망토는 성인용과 어린이용을 모두 판매해, 아이와 함께 홈파티를 즐길 수 있다. 가면은 귀엽고 재미있는 디자인이 많고, 머리띠도 다양하게 출시되어 할로윈 홈파티를 준비하는 파티족의 눈길을 끈다.

디즈니와 할로윈이 만난 디즈니 할로윈 상품은 바구니, 코스튬 용품, 포장용품 등을 판매한다. 바구니는 미키·미니 마우스 모양으로 디자인 돼 있고 코스튬 용품은 머리띠와 모자가 준비됐다.

