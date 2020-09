JK김동욱 "Choo하다 Choo해" 트윗 후 삭제…울산방송 게시판 후끈

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 JK김동욱이 "Choo하다 Choo해"라는 트위터 글을 올린 뒤 JK김동욱의 음악 프로그램 '뒤란'을 방송하는 ubc울산방송 게시판이 발칵 뒤집혔다.

JK김동욱이 지난 14일 자신의 트위터에 아무런 설명 없이 "Choo하다 Choo해"라는 글을 올렸다. 이 글은 네티즌들 사이에서 추미애 법무부 장관 아들의 병역 특혜 의혹을 비판한 것으로 풀이되며 논란이 됐다.

JK김동우가 글을 올린 이날 추미애 장관은 국회 대정부질문에 출석해 "자신과 아들이 최대 피해자"라면서 "충분히 해낼 수 있는 능력을 가진 아이다", "굳이 청탁할 이유가 없다", "제 아이인 줄 먼저 알아보고 군이 방식을 바꿔 제비뽑기로 떨어뜨렸다는 사실도 이번에 알았다" 등의 답변을 내놨다.

JK김동욱은 과거에도 트위터에 정권 등을 비판하는 글을 올려 논란이 된 바 있다. 올해 2월에는 조국 전 법무부 장관을 겨냥해 "조국아 이젠 사과해라. 적당히 하자. 초딩도 상처 받는다"는 글을 올렸다. 또 코로나19 확산 이후에는 "우리 국민이 마스크가 없어서 줄을 서서 사야되는 상황인데 중국에게 마스크를 수출했다? 이런 개같은 경우가 어딨는가" "마스크로 시작해 마스크로 끝날것만 같은 이 정권" 등의 글을 올려 화제가 됐다.

JK김동욱이 "Choo하다 Choo해" 글을 올린 뒤에는 인터넷 커뮤니티 등에서 갑론을박이 펼쳐졌다. JK김동욱의 국적이 캐나다인 것을 들어 "캐나다 국적이 무슨 자격으로. 그렇게 싫으면 너희 나라로 가라" 등의 비판하는 반응도 있는 반면, "소신발언 응원한다"등의 옹호하는 반응도 나왔다.

논란이 거세어지자 JK김동욱은 16일 자신의 트위터 계정을 삭제하고 인스타그램을 비공개로 전환했지만 네티즌들은 그가 MC로 출연하는 ubc울산방송 음악프로그램 '뒤란'에서 논란을 이어갔다.

16일부터 17일 정오까지 ubc울산방송 시청자 게시판에는 "JK김동욱의 퇴출을 요구합니다", "지지합니다. 힘내세요" 등의 글이 약 470여 개 올라왔고, 프로그램 '뒤란' 참여 게시판에도 320여 건의 글이 올라왔다. 두 게시판은 평소 하루 한두 건의 글이 올라올 만큼 조용한 게시판이다.

