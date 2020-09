[e공시 눈에 띄네]코스닥-17일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 나무가=200억 규모 사모 BW 발행 결정

◆ 매직마이크로=거래소, 채권자 파산신청설 관련 조회공시 요구

◆ 웰크론한텍=와이앤씨홀딩스에 385억 규모 채무보증 결정

◆ 코너스톤네트웍스=거래소, 불성실공시법인 지정

◆ 헬릭스미스=2817억원 규모 유상증자 결정

◆ 광림=비비안 지분 추가취득…지분율 19%

◆ 디티앤씨=120억 규모 BW 발행 결정

◆ 이엔에프테크놀로지=438억 규모 채무보증 결정

◆ 엘아이에스=60억 규모 CB 발행 결정

