美 국무부 차관 대만 방문에, 中 군용기 띄우며 경고

[아시아경제 성기호 기자] 키스 크라크 미국 국무부 경제 담당 차관이 17일 대만을 방문했다. 중국은 이에 군용기를 띄우며 경고에 나섰다.

17일 대만 언론에 따르면 크라크 차관이 이끄는 미국 국무부 대표단은 이날 오후 5시 20분(현지시간)께 타이베이 쑹산공항에 도착해 19일까지 2박 3일간의 공식 대만 방문 일정에 들어갔다. 크라크 차관은 1979년 미국과 대만의 단교 이후 40여년 만에 대만을 방문한 최고위 국무부 관리다.

앞서 미국 국무부는 16일(현지시간) 크라크 차관이 오는 19일 진행될 고 리덩후이 전 대만 총통의 고별 예배에 참여하고자 대만을 방문한다고 밝혔다.

대만 언론은 크라크 차관이 방문 기간 차이잉원 총통, 쑤전창 행정원장 등 다양한 대만 고위 인사들을 만나면서 경제·상업 대화 준비 문제를 포함해 산업 공급망 안보, 기술·에너지 협력 문제 등을 두루 논의할 것이라고 전했다. 나아가 대만은 미국과 자유무역협정(FTA)을 맺기를 강력히 원하고 있다.

중국은 크라크 차관의 대만 방문에 강하게 반발했다. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 17일 정례브리핑에서 크라크 차관의 대만 방문과 관련해 "중국은 단호히 반대한다"면서 "이미 미국 측에 엄정 교섭을 제기했다"고 밝혔다.

중국군은 크라크 차관 일행의 대만 방문 직전인 전날 대만 서남부 방공식별구역 안에 Y-8 대잠초계기 두 대를 진입시켜 사실상의 무력시위를 벌였다.

중국은 미국이 '반란 세력'인 대만과 일체의 정부 대 정부 교류를 해서는 안 된다는 입장을 견지하고 있다.

