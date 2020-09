[아시아경제 유현석 기자] 기아자동차 소하리 공장에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 연달아 발생하며 누적 12명을 기록했다.

17일 보건당국 등에 따르면 A(익산 19번)씨는 전북 익산시 선별진료소에서 코로나19 검사를 받고 확진된 것으로 확인됐다.

수원에 거주 중인 A씨는 제55회 전국기능경기대회 심사위원으로 활동하기 위해 익산에 머물다가 검사를 받고 확진 판정됐다. 이로 인해 기아차 소하리공장 관련 확진자는 직원 9명, 직원 가족 3명 등 모두 12명으로 늘었다.

