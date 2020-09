[아시아경제 김봉주 인턴기자] 정용진 신세계그룹 부회장이 배우 전지현과의 만남을 인증했다.

정용진 부회장은 16일 인스타그램에 "ㅈㅈㅎ님 초대로 팀랩 전시회에서 눈 호강함. 일반공개는 담주부터 6개월 동안 전시 계획이랍니다"라는 글과 함께 4컷의 영상 및 사진을 올렸다.

사진에는 정용진 부회장이 '팀랩:라이프'(teamLab: LIFE) 전시회에서 전지현과 함께 미소짓고 있다. 두 사람의 깜짝 만남에 네티즌의 관심을 사로잡았다.

한편, 전지현은 내년 방송 예정인 김은희 작가의 새 드라마 '지리산'에 출연한다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr