21일 오후 4시 대구시청 별관 대회의실서 출범식

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구와 경북도의 행정통합의 공론화 과정을 주도하기 위한 '대구경북행정통합공론화위원회'가 오는 21일 오후 4시 대구시청 별관 대회의실에서 출범식을 갖고 본격 활동에 나서게 된다.

이날 출범식에는 권영진 대구시장, 이철우 경북도지사, 오창균 대구경북연구원장 등이 참석, 공론화위원회의 발족을 축하한다.

공론화위원회 위원장은 김태일 대구시 미래비전자문위원회공동위원장과 하혜수 경북대학교 행정학부 교수가 선정됐다. 이들을 포함해 전체 위원은 이재하 대구상공회의소 회장, 홍순임 경북도여성단체협의회장 등 다양한 계층을 대표하는 30명으로 구성됐다.

공론화위원회는 출범식을 기점으로 대구경북행정통합의 비전과 필요성에 대한 논의에서부터 통합자치단체의 방향·방식·절차 등에 관한 공론화를 추진하게 될 예정이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr