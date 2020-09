[아시아경제 금보령 기자] 미래컴퍼니 미래컴퍼니 049950 | 코스닥 증권정보 현재가 33,000 전일대비 2,550 등락률 -7.17% 거래량 480,241 전일가 35,550 2020.09.17 15:30 장마감 관련기사 KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체미래컴퍼니 "수술로봇 ‘레보아이’…러시아 시장 판매계약"미래컴퍼니, 삼성LSI용 VGA급 ToF 3D 카메라 컴패니언칩 개발 박차 close 는 'Changsha HKC Optoelectronics Co.,Ltd.'와 59억원 규모의 디스플레이 제조장비 공급계약을 체결했다고 17일 공시했다.

계약금액은 지난해 말 연결 기준 매출액 대비 6.04%다. 계약 기간은 2021년 8월8일까지다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr